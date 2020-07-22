Происшествия

Появилось видео с места перестрелки на похоронах в Чикаго

08:24, 22 июля 2020 53
Фото: TylerLaRiviere/twitter.com

Кадры, снятые после того, как не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в районе Грэшем в Чикаго, попали в Сеть.

На одной из записей видно, как испуганные звуками выстрелов люди бросаются врассыпную по улице, пытаясь найти себе какое-то укрытие от пуль. Пользователи соцсетей отмечают, что город на этих кадрах выглядит зоной военных действий.

Стрельба началась, когда кто-то в чёрном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах в квартале West 79th, те открыли ответный огонь.

Как писал NEWS.ru ранее, все пострадавшие в результате стрельбы в Чикаго — взрослые, они госпитализированы в пять разных больниц города. По предварительным данным, несколько человек находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

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