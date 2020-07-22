Появилось видео с места перестрелки на похоронах в Чикаго

https://static.news.ru/photo/310c2b26-cbdc-11ea-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: TylerLaRiviere/twitter.com

Кадры, снятые после того, как не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в районе Грэшем в Чикаго, попали в Сеть.

На одной из записей видно , как испуганные звуками выстрелов люди бросаются врассыпную по улице, пытаясь найти себе какое-то укрытие от пуль. Пользователи соцсетей отмечают, что город на этих кадрах выглядит зоной военных действий.

Chicago is a war zone. This is surveillance footage of the mass shooting that happened today. 14 were shot. pic.twitter.com/iPvDZAoqmy — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 22, 2020

Стрельба началась, когда кто-то в чёрном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах в квартале West 79th, те открыли ответный огонь.

Как писал NEWS.ru ранее, все пострадавшие в результате стрельбы в Чикаго — взрослые, они госпитализированы в пять разных больниц города. По предварительным данным, несколько человек находятся в тяжёлом или критическом состоянии.