Появилось видео церемонии прощания с убитой в Вологде девочкой

Отпевание убитой в Вологде девочки Сони прошло в Кафедральном Воскресенском соборе на Кремлевской городской площади. По данным «360» проститься с погибшей пришло более сотни человек.



Церемонию прощания провёл митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.



Сегодня мы провожаем девочку, которая прожила на этом белом свете всего лишь несколько лет. И, к сожалению, может быть, в силу определенной безответственности нас, взрослых, произошло такое событие, которое лишило ее жизни, — сказал священник.

Девочку несли в открытом гробу, она была одета в белое платье с кружевами.



Девятилетняя девочка, поиски которой велись два дня в Вологде, была найдена мёртвой. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по факту убийства. Ребёнок ушёл из дома утром 16 октября. Семья начала её искать на следующий день, ближе к обеду.



Позднее следователи установили подозреваемую в убийстве. Женщина была задержана на территории Карелии. Её сняли с поезда. Дело взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Сама же обвиняемая в убийстве Ульяна Ланская заявила на допросе, что вся её семья больна раком крови и поэтому она хотела умирать не одна.