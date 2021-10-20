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Появилось видео церемонии прощания с убитой в Вологде девочкой

13:30, 21 октября 2021
Появилось видео церемонии прощания с убитой в Вологде девочкой Фото: vk.com/kaf.sobor
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Отпевание убитой в Вологде девочки Сони прошло в Кафедральном Воскресенском соборе на Кремлевской городской площади. По данным «360» проститься с погибшей пришло более сотни человек.

Церемонию прощания провёл митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.


Сегодня мы провожаем девочку, которая прожила на этом белом свете всего лишь несколько лет. И, к сожалению, может быть, в силу определенной безответственности нас, взрослых, произошло такое событие, которое лишило ее жизни, — сказал священник.

Девочку несли в открытом гробу, она была одета в белое платье с кружевами.

Девятилетняя девочка, поиски которой велись два дня в Вологде, была найдена мёртвой. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по факту убийства. Ребёнок ушёл из дома утром 16 октября. Семья начала её искать на следующий день, ближе к обеду.


Позднее следователи установили подозреваемую в убийстве. Женщина была задержана на территории Карелии. Её сняли с поезда. Дело взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Сама же обвиняемая в убийстве Ульяна Ланская заявила на допросе, что вся её семья больна раком крови и поэтому она хотела умирать не одна.

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