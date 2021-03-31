Появились подробности жестокого убийства подростка в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5b6a9eea-923b-11eb-85cc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Стали известны подробности жестокого убийства 15-летнего подростка в Московской области. Инцидент произошёл во время новоселья, сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным , два приятеля в возрасте 21 и 24 лет пригласили юношу к себе в деревню Брехово, чтоб отметить новоселье. Соседи рассказали, что вечером музыка в их доме играла громче обычного. Не исключено, что именно в это время молодые люди убивали своего более юного товарища.

Конфликт, в результате которого подросток погиб, разгорелся после того, как молодые люди отправились в магазин за алкоголем. Один из подозреваемых пытается заверить следствие, что причиной конфликта стал гомосексуальный интерес погибшего к своим товарищам.

Жестокое убийство подростка произошло 30 марта. Его тело нашли на берегу озера с ножевыми ранениями. Предполагается, что юношу убили в доме, а после отнесли тело к водоёму.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Солнечногорске 26-летний мужчина убил 15-летнего школьника, нанеся ему 38 ударов ножом. Подозреваемого задержали при попытке скрыться, уехав во Владимирскую область.