Появились подробности жестокого убийства подростка в Подмосковье

Стали известны подробности жестокого убийства 15-летнего подростка в Московской области. Инцидент произошёл во время новоселья, сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся
Конфликт, в результате которого подросток погиб, разгорелся после того, как молодые люди отправились в магазин за алкоголем. Один из подозреваемых пытается заверить следствие, что причиной конфликта стал гомосексуальный интерес погибшего к своим товарищам.
Жестокое убийство подростка произошло 30 марта. Его тело нашли на берегу озера с ножевыми ранениями. Предполагается, что юношу убили в доме, а после отнесли тело к водоёму.
Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Солнечногорске 26-летний мужчина убил 15-летнего школьника, нанеся ему 38 ударов ножом. Подозреваемого задержали при попытке скрыться, уехав во Владимирскую область.