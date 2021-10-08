Появились новые подробности задержания избивших мужчину в метро

Избившие бармена Романа Ковалёва в московском метро оказывали сопротивление полицейским, были пьяны и вели себя вызывающе. Оперативно задержать их удалось благодаря свидетельнице. Об этом РИА Новости рассказали сотрудники полиции.

С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились, — рассказал один из принимавших участие в задержании.

По словам полицейских, даже после того как преступников привезли в отдел, они не убавили пыл и продолжали вести себя самоуверенно. Быстро выйти на их след помогла свидетельница, показавшая полицейским направление, в котором скрылись злоумышленники.

Инцидент в московском метро произошёл 4 октября между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью «За содействие» женщину, которая помогла задержать участников драки. Ведомственную награду москвичке вручат за смелость, проявленную в экстренной ситуации. Также медалью наградят самого пострадавшего — Романа Ковалёва, который заступился за девушку.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил руководству метро выделить Роману Ковалёву помощь в размере двух миллионов рублей. Градоначальник проведал его в больнице и поблагодарил за поступок. Известно, что молодой человек также будет награждён медалью «Доблесть и отвага».