В Туве мальчик, который ранее потерялся в тайге, найден живым.
Об этом сообщается на
По данным следствия, 12-летний ребёнок был обнаружен в 5 км от избушки, от которой он самостоятельно выдвинулся в сторону села. Школьника нашли под лиственницей. Его бортом санавиации транспортируют в райцентр, в Республиканскую больницу, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что мальчик в таёжной местности в Тоджинском районе вместе с отцом и с другими знакомыми собирали кедровые орехи. 29 сентября он самостоятельно пешком направился в сторону посёлка Ий и пропал, писал News.ru.
По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело. В поисках задействовали местных жителей, работников лесхоза, авиалесоохраны, военных сотрудников МВД и МЧС, всего более 150 человек.
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