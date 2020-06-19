Потерявшихся детей нашли мёртвыми в Карачаево-Черкессии

https://static.news.ru/photo/ecdc7ef6-b24a-11ea-8d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: 09.mchs.gov.ru

Двух потерявшихся детей, поиски которых велись на протяжении нескольких дней, обнаружили мёртвыми в Карачаево-Черкессии.

Последний раз 11-летнюю девочку и её шестилетнего брата родственники видели живыми 16 июня. В тот день сестра ушла играть к реке и не вернулась. Младший брат сказал, что пойдёт ее искать, в итоге домой не вернулись оба, рассказала телеканалу «360» мать детей Раиса Пряткина.

Ребят искали более 500 сотрудников МЧС, спасателей и волонтёров. На третьи сутки детей нашли мёртвыми в реке, в полутора километрах от дома. На берегу водоёма были найдены детские игрушки и вещи. По предварительным данным, брат с сестрой утонули.

Дети проживали с бабушкой в Краснодарском крае, а в Карачаево-Черкессию приехали без сопровождения взрослых, чтобы навестить мать. Этот факт заинтересовал уполномоченного по правам ребёнка.

Ранее следователи начали проверку обстоятельств гибели 12-летнего мальчика, который решил искупаться в водоёме без ведома родителей и утонул. Сторож одного из учреждений, находящихся рядом с водоёмом, обнаружил на берегу одежду и велосипед ребёнка. Он заявил в полицию. Поиски начались вечером, утром тело ребёнка было обнаружено. Ребёнок не умел плавать. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, писал NEWS.ru.