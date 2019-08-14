Фото: КУ43 - Киров Убежище (ДТП , ЧП)/vk.com

Один из семи госпитализированных после жёсткой посадки самолёта «Уральских авиалиний» человек находится в тяжёлом состоянии.

Мужчина 28 лет получил при посадке закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также в больнице находится 68-летняя женщина с гипертоническим кризом и ушибом позвоночника и четверо детей, у большинства из которых диагностировано сотрясение мозга, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, экстренные службы сообщили, что на данный момент число пострадавших при аварийной посадке самолёта «Уральских авиалиний» выросло до 23 человек, среди них — девять детей.

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