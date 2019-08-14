https://static.news.ru/photo/18fb6122-bf2c-11e9-abd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: КУ43 - Киров Убежище (ДТП , ЧП)/vk.com

Один из семи госпитализированных после жёсткой посадки самолёта «Уральских авиалиний» человек находится в тяжёлом состоянии.

Мужчина 28 лет получил при посадке закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также в больнице находится 68-летняя женщина с гипертоническим кризом и ушибом позвоночника и четверо детей, у большинства из которых диагностировано сотрясение мозга, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, экстренные службы сообщили, что на данный момент число пострадавших при аварийной посадке самолёта «Уральских авиалиний» выросло до 23 человек, среди них — девять детей.