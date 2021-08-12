Пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже скончалась в больнице. 35-летней женщине взрывом оторвало ногу, врачи провели ампутацию, но она умерла от потери крови, сообщил местный депздрав.

На место произошедшего оперативно выехали бригады скорой помощи и бригада Центра медицины катастроф. По предварительным данным, 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП № 1. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации, — сказано в сообщении ведомства.

Ещё трое в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, один человек — в операционной. Состояние пятерых пострадавших средней степени тяжести, двое чувствуют себя удовлетворительно, ещё двоим людям госпитализация не потребовалась.

Два человека сейчас находятся в ожоговом отделении ВОКБ № 1: один получил ожоги 1–2 степени, второй — поверхностные ожоги, ему оказали необходимую помощь. Ещё одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, пострадавшего с травмами ноги средней степени тяжести увезли в другую больницу.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сейчас осматривает место взрыва. Он прибыл из отпуска.

Ранее вице-губернатор региона Сергей Соколов заявил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва.