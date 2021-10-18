СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в школе под Пермью

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после стрельбы, которую устроил ученик в школе Пермского края. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Расследование ведётся по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края. Уточнялось, что школьник произвёл два выстрела из огнестрельного оружия «Сайга» в потолок и дверь. Полицейские общались с ним для выяснения подробностей произошедшего. Из-за возраста его не станут привлекать к уголовной ответственности.

Сообщалось также, что в результате инцидента один ребёнок пострадал. После того как шестиклассник выстрелил в дверь, одному из детей осколком стекла поранило ногу. Остальные находятся в шоковом состоянии и покинули школу.

12-летнего шестиклассника «разоружила» директор школы, заманив к себе в кабинет и уговорив сдаться. Эту информацию подтвердило министерство безопасности региона.

Задержанный подросток сообщил, что поводом для его поступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг. На допросе школьник рассказал, что ночью ему «приснился Бог» и сказал, что делать дальше. Также подросток хотел разобраться с одноклассницей Дашей К., которая над ним постоянно издевалась. Других учеников, по его словам, он убивать не собирался. Однако когда ребята стали говорить о том, что ружьё ненастоящее, Губаев решил доказать им обратное.