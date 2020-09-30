После неясной смерти пианиста арестовали менеджера Московской консерватории

https://static.news.ru/photo/4ee63f26-033e-11eb-85c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Басманный суд принял решение об аресте Ильи Чалых, в гостях у которого при странных обстоятельствах скончался известный пианист Никита Куклин. Оба они работали в Московской консерватории и были друзьями.

Всё произошло в ночь на 1 сентября. Накануне вечером Куклин пришёл к Чалых в гости. Он был пьян и, по словам хозяина квартиры, вёл себя неадекватно. Мужчины в компании ещё одного гостя выпивали. Наутро Куклина обнаружили мёртвым.

Следователи считают, что пианиста избили до смерти его собутыльники. Дело сначала возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, но потом переквалифицировали на статью 105 «Убийство».

Чалых утверждал, что они с другом, наоборот, пытались успокоить Куклина. По его версии, причиной смерти товарища стала передозировка алкоголя. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали у погибшего гематомы на лице и руках, писал NEWS.ru.