После ливня затопило дорогу Симферополь — Ялта

Движение транспорта затруднено на участке автодороги Симферополь — Ялта из-за подтопления в результате сильного дождя, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Сильный дождь прошёл вечером 11 августа в районе села Краснолесье Симферопольского района. Из-за этого переполнилось соседнее озеро, и вода залила участок дороги между сёлами Краснолесье и Доброе. В зоне подтопления оказались жилой многоквартирный дом и территории двух частных домовладений.

Движение автотранспорта на трассе Симферополь — Ялта затруднено, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ливни, которые обрушились на Ялту в июне этого года, стали самыми обильными за последние 111 лет. Об это рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая. Как сообщила специалист, такие погодные условия на полуострове очень редки. Подобные ливни были зафиксированы лишь однажды — в 1910 году на Южном берегу.