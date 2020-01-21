https://static.news.ru/photo/dcc8de7a-3c4c-11ea-bbb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы из-за стрельбы в кафетерии. Инцидент произошёл на 1-й Новокузьминской улице.

Мужчина отказался оплачивать счёт в заведении и покинул кафе. На улице его остановили двое других мужчин, в возрасте 53 и 68 лет. Между ними завязалась драка. Подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрелы в землю и в сторону потерпевших.

Полицейским удалось установить личность стрелка и задержать его. У мужчины был изъят травматический пистолет, на который имелось соответствующее разрешение, пишет «Интерфакс».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия. Против стрелка возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в ресторане Черкесска. Мужчина застал свою девушку в компании других парней и на почве ревности открыл огонь прямо в заведении.