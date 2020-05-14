Полуживая жительница Бурятии два дня употребляла алкоголь и умерла

https://static.news.ru/photo/c130bd34-95f4-11ea-b8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница села Ильинка в Бурятии подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда своей соседке, которая через несколько дней умерла. Инцидент произошёл 9 мая.

Подозреваемая пришла в гости к своей будущей жертве, где женщины вместе с сожителями стали выпивать. Вечером один из мужчин уснул, а другой ушёл домой. В какой-то момент застолья соседки повздорили на почве ревности. Они вышли на улицу, где подозреваемая дважды ударила металлическим ковшом свою оппонентку по голове, а затем ушла.

Как сообщает «МК в Бурятии», несмотря на травму пострадавшая не стала обращаться за медицинской помощью, а продолжила употреблять алкоголь ещё в течение нескольких суток. 12 мая она умерла именно от полученных повреждений.

NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае 69-летний местный житель убил двоих людей. По версии следствия, злоумышленник был пьян.