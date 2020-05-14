Полуживая жительница Бурятии два дня употребляла алкоголь и умерла

Жительница села Ильинка в Бурятии подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда своей соседке, которая через несколько дней умерла. Инцидент произошёл 9 мая.
Подозреваемая пришла в гости к своей будущей жертве, где женщины вместе с сожителями стали выпивать. Вечером один из мужчин уснул, а другой ушёл домой. В какой-то момент застолья соседки повздорили на почве ревности. Они вышли на улицу, где подозреваемая дважды ударила металлическим ковшом свою оппонентку по голове, а затем ушла.
Как
NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае 69-летний местный житель убил двоих людей. По версии следствия, злоумышленник был пьян.
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