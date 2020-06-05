Политолог: «второго ЮКОСа» после ЧП в Норильске не будет

https://static.news.ru/photo/bf167240-a743-11ea-aaeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Политолог Марат Баширов проанализировал поведение главы «Норникеля» Владимира Потанина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с ЧП в Норильске. Эксперт пришёл к выводу, что Потанин правильно себя повёл, предложив ликвидировать последствия аварии за счёт компании.

Баширов посчитал, что своим предложением Потанин снял риски штрафных санкций в отношении себя и своей компании, так что аналога дела ЮКОСа по результатам аварии не стоит ожидать.

Президент Путин любит смелых, но понимающих момент людей. Потанин вовремя признал факт аварии, сказал, что ущерб будет ликвидирован за счёт «Норникеля», и даже назвал сумму. С учётом того, что это техногенная история, пусть и ставшая громкой из-за усилий отдельных миноров, политический риск для «Норникеля» и себя лично Потанин снял за 10 минут эфира с президентом, — цитирует Баширова «Царьград».

ЧП в Норильске произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива, которые попали в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров. Аварию признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По факту происшествия возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли, которые позднее были объединены в одно производство, переданное в центральный аппарат Следственного комитета России

На совещании, созванном президентом по ситуации с ЧП, Потанин заявил, что «Норникель» профинансирует ликвидацию последствий и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств», передавал NEWS.ru. Сумму необходимых для этого средств бизнесмен оценил в 10 млрд рублей.