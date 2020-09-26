Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Калининградом

Управление МВД по Калининградской области возбудило уголовное дело в связи с крупным ДТП в Зеленоградском районе, унёсшем жизни семи человек.
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Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. По словам местных жителей, трасса в этом месте недостаточно широкая, поэтому водители нередко «цепляют» встречную полосу, следуя при этом на высокой скорости, писал NEWS.ru.
По предварительной информации, автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с песковозом. Погибли семь человек, в том числе водитель грузового автомобиля и 11-летний ребёнок. Госпитализированы были восемь человек.
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