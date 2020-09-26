Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Калининградом

https://static.news.ru/photo/c7f5c42a-00bb-11eb-a640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области/vk.com

Управление МВД по Калининградской области возбудило уголовное дело в связи с крупным ДТП в Зеленоградском районе, унёсшем жизни семи человек.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время на месте происшествия находится начальник управления генерал-майор Игорь Илларионов.

Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. По словам местных жителей, трасса в этом месте недостаточно широкая, поэтому водители нередко «цепляют» встречную полосу, следуя при этом на высокой скорости, писал NEWS.ru.

По предварительной информации, автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с песковозом. Погибли семь человек, в том числе водитель грузового автомобиля и 11-летний ребёнок. Госпитализированы были восемь человек.