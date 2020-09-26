Названа причина смертельного ДТП с автобусом под Калининградом

ДТП в Калининградской области, в результате которого шестеро человек погибли и восемь пострадали мог спровоцировать автобус. Он выехал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По предварительной информации, пассажирский автобус на прямом участке дороги совершил касательное столкновение с песковозом,
По уточнённым данным, среди погибших — 11-летний ребёнок и водитель грузового автомобиля,
Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. Автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, совершил лобовое столкновение со встречным большегрузном, писал NEWS.ru.
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