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Происшествия

Названа причина смертельного ДТП с автобусом под Калининградом

13:45, 27 сентября 2020 43
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: Алексей Заливатский/facebook.com

ДТП в Калининградской области, в результате которого шестеро человек погибли и восемь пострадали мог спровоцировать автобус. Он выехал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительной информации, пассажирский автобус на прямом участке дороги совершил касательное столкновение с песковозом, информирует РИА Новости.

По уточнённым данным, среди погибших — 11-летний ребёнок и водитель грузового автомобиля, передаёт «Клопс».

Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. Автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, совершил лобовое столкновение со встречным большегрузном, писал NEWS.ru.

Как отмечают местные жители, дорога в этом месте узкая, иногда водителям приходится «цеплять» встречную полосу. Однако, несмотря на это транспортные средства нередко едут с большой скоростью.

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