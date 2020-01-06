Полицейские из Одессы задержали предполагаемых убийц двух девушек, которых нашли в съёмной квартире в Киеве.
На данный момент представители правоохранительных органов не раскрывают имена, пол и возраст подозреваемых. Известно, что в розыск были объявлены 34-летний мужчина и 20-летняя женщина,
Как писал NEWS.ru ранее, убитых девушек обнаружила собственница жилья, которое сдавалось в аренду. Трупы были найдены в Подольском районе столицы Украины. Девушек обнаружили связанными с многочисленными ножевыми ранениями. Предполагалось, что жильё они сняли для празднования Нового года.
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