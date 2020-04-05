Происшествия

Полиция разыскивает подростков, которые ушли из дома с крупной суммой денег

22:13, 05 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски двух детей в столице. Брат с сестрой Святослав и Виолетта Яицковы ушли из дома с крупной суммой денег.

Дети взяли с собой около 700 тысяч рублей. На данный момент их местоположение неизвестно. Также они взяли с собой чемодан с вещами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы подростков, пишет РЕН ТВ.

NEWS.ru сообщал ранее, что в ноябре 20919 года 10-летний сын полицейского из Уссурийска помог найти пропавшего больного мальчика.

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