Полиция разыскивает подростков, которые ушли из дома с крупной суммой денег

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски двух детей в столице. Брат с сестрой Святослав и Виолетта Яицковы ушли из дома с крупной суммой денег.
Дети взяли с собой около 700 тысяч рублей. На данный момент их местоположение неизвестно. Также они взяли с собой чемодан с вещами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы подростков,
NEWS.ru сообщал ранее, что в ноябре 20919 года 10-летний сын полицейского из Уссурийска помог найти пропавшего больного мальчика.
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