Полиция проводит проверку из-за «минирования» супермаркетов в Москве

https://static.news.ru/photo/d61bc6d0-8bbc-11eb-92fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов проводят выборочную проверку супермаркетов сети «Ашан» в Москве после анонимного сообщения об их минировании.

Эвакуация покупателей и персонала магазинов не проводится, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Сообщения о якобы заложенных в супермаркетах «Ашан» по всей столице взрывных устройства поступило на электронную почту ФСБ вечером 22 марта. Оно оказалось ложным. По данному факту проводится доследственная проверка, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Волна «минирований» начала распространятся по российским городам с конца 2019 года. Неизвестные злоумышленники сообщали о бомбах в торговых центрах, судах, станциях метро, школах, самолётах, вокзалах. Все угрозы оказались ложными. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв отметил, что большинство сообщений поступает из-за границы — Бельгии, Германии, Нидерландов, США и других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 марта полиция проводила проверку по сообщению о минировании улицы Кирова в Люберцах, а накануне поступила информация о якобы заложенных бомбах в десятке столичных школ.