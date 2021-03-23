Полиция проводит проверку из-за «минирования» супермаркетов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят выборочную проверку супермаркетов сети «Ашан» в Москве после анонимного сообщения об их минировании.
Эвакуация покупателей и персонала магазинов не проводится,
Сообщения о якобы заложенных в супермаркетах «Ашан» по всей столице взрывных устройства поступило на электронную почту ФСБ вечером 22 марта. Оно оказалось ложным. По данному факту проводится доследственная проверка,
Волна «минирований» начала распространятся по российским городам с конца 2019 года. Неизвестные злоумышленники сообщали о бомбах в торговых центрах, судах, станциях метро, школах, самолётах, вокзалах. Все угрозы оказались ложными. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв отметил, что большинство сообщений поступает из-за границы — Бельгии, Германии, Нидерландов, США и других стран.
Ранее NEWS.ru писал, что 18 марта полиция проводила проверку по сообщению о минировании улицы Кирова в Люберцах, а накануне поступила информация о якобы заложенных бомбах в десятке столичных школ.