Полиция оцепила дом Михаила Ефремова в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/b5609910-aa40-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции оцепили дом в центре Москвы, где живёт актёр Михаил Ефремов. Накануне, сев пьяным за руль, он устроил смертельное ДТП.



Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские заблокировали здание в Казарменном переулке. В дом пропускают только жителей дома и ближайших строений.

Ранее сообщалось, что Ефремов не открыл дверь полицейским и отказался выходить к ним, сославшись на плохое самочувствие. Известно также, что артисту вызвали медиков и скорую психиатрическую помощь.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.