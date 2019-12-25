Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском городе Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико полицейские нашли в жилом доме тела четырёх человек. Люди скончались от огнестрельных ранений.

Полиция заявила, что угрозы для местного населения нет. Имена и возраст погибших не сообщаются, как и то, были ли они родственниками или нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Виргиния мужчина стал угрожать родственникам оружием. Прибывшие на место полицейские открыли по подозреваемому ответный огонь. После перестрелки нападавший забаррикадировался в здании. При обыске в доме были найдены тела двух мужчин и женщины.

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