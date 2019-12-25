https://static.news.ru/photo/ff52077c-c399-11e9-a617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском городе Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико полицейские нашли в жилом доме тела четырёх человек. Люди скончались от огнестрельных ранений.

Полиция заявила, что угрозы для местного населения нет. Имена и возраст погибших не сообщаются, как и то, были ли они родственниками или нет.

UPDATE:



There were four victims were located deceased inside the home. At this time, not additional information is available. This is still an active investigation and we do not believe that there is an ongoing threat to the public. https://t.co/yZzrOoRpbG — RioRancho PD (@RioRanchoPD1) December 26, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Виргиния мужчина стал угрожать родственникам оружием. Прибывшие на место полицейские открыли по подозреваемому ответный огонь. После перестрелки нападавший забаррикадировался в здании. При обыске в доме были найдены тела двух мужчин и женщины.