Полицейский выпустил пять пуль по пациенту, который пытался угнать скорую

https://static.news.ru/photo/44f5b70e-8af1-11eb-9b53-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье полицейский застрелил пациента, которого медики скорой помощи спасли от ножевого ранения в шею.

Как передаёт Telegram-канал «112», после того как мужчине оказали помощь, тот «будто взбесился»: вылез через форточку в салоне на переднее сидение, ударил водителя и уже собрался угнать машину. Однако шофёру удалось вовремя вытащить ключ из замка зажигания. Тогда пациент выскочил на улицу и стал угрожать окружающим штыковой лопатой.

Вызванные медиками полицейские попытались уговорить его сдаться, но в ответ мужчина напал на правоохранителей. После предупредительных выстрелов участковый, майор Юрий Суздалев открыл огонь на поражение.

Остановить его удалось только с пятой пули. Выстрелы попали в живот и грудную клетку. Мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, буйным пациентом оказался приезжий из Республики Тыва Амир Дамбо-Хоо. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Ранее похожий случай произошёл во французской столице. Там сотрудник полиции применил служебный пистолет в отношении неизвестного, угрожавшего ему холодным оружием. Нападавший был застрелен. По данным префектуры городской полиции, инцидент произошёл в 18-м округе Парижа. Правоохранительные органы в связи со случившимся установили периметр безопасности, местных жителей попросили отказаться от поездок в этот район, писал NEWS.ru.