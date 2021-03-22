Полицейский выпустил пять пуль по пациенту, который пытался угнать скорую

В Подмосковье полицейский застрелил пациента, которого медики скорой помощи спасли от ножевого ранения в шею.
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Вызванные медиками полицейские попытались уговорить его сдаться, но в ответ мужчина напал на правоохранителей. После предупредительных выстрелов участковый, майор Юрий Суздалев открыл огонь на поражение.
Остановить его удалось только с пятой пули. Выстрелы попали в живот и грудную клетку. Мужчина скончался на месте.
Как выяснилось, буйным пациентом оказался приезжий из Республики Тыва Амир Дамбо-Хоо. Мотивы его поступка пока неизвестны.
Ранее похожий случай произошёл во французской столице. Там сотрудник полиции применил служебный пистолет в отношении неизвестного, угрожавшего ему холодным оружием. Нападавший был застрелен. По данным префектуры городской полиции, инцидент произошёл в 18-м округе Парижа. Правоохранительные органы в связи со случившимся установили периметр безопасности, местных жителей попросили отказаться от поездок в этот район, писал NEWS.ru.