https://static.news.ru/photo/471affae-32ef-11ea-ad97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы обнаружили в жилом доме Москвы склад боеприпасов. Арсенал принадлежит «чёрным копателям», считают полицейские.

Всё оружие из квартиры на северо-востоке относится к времена Великой Отечественной войны. Полиция приняла решения не проводить эвакуацию жильцов дома. На данный момент проводятся поиски жильцов квартиры.

В квартире жилого дома на улице Гончарова найдено значительное количество боеприпасов времён войны, — цитирует пресс-службу МВД RT.

Это не первый случай, когда полицейские находят в квартире склад боеприпасов. Так, в апреле 2019 года NEWS.ru передавал, что правоохранительные органы нашли оружие у жителя Нижнего Тагила. В процессе задержания было изъято около сотни патронов, несколько пистолетов, револьвер и карабин.