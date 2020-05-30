Полицейские Екатеринбурга прострелили ногу дебоширу

https://static.news.ru/photo/37e0d296-a277-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный житель Екатеринбурга ночью изрубил топором дверь соседки и набросился с ножом на приехавших правоохранителей. В результате инцидента полицейскому пришлось применить табельное оружие, 30-летнего дебошира увезли в больницу с ранением ноги.

Мужчина выхватил нож и охолощённый пистолет «Беретта». Один из патрульных получил ножевое ранение в плечо. Напарник полицейского произвёл один выстрел в ногу дебоширу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация ему не потребовалась, — сообщили в региональном МВД.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», может быть принято решение о возбуждении дела за нападение на наряд ППС.

Как писал NEWS.ru, мужчина, которого подозревают в нападении на полицейского в Москве, ранее в ходе конфликта ранил ножом знакомого. Суд отказался арестовывать задержанного, однако правоохранители продолжили изучать его личность и установили другие факты его биографии.