https://static.news.ru/photo/e38176b2-d52e-11e9-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жителей многоквартирного дома в Якутске пришлось экстренно эвакуировать из-за обрушения пола в тамбуре на первом этаже. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Якутии.

Эвакуированы 25 человек, пострадавших нет, — заявил исполняющий обязанности главы города Максим Трофимов.

Инцидент произошёл в жилом доме на проспекте Ленина. На месте проводятся восстановительные работы. Их контролирует администрация города и управляющая компания. В мэрии отметили, что угрозы обрушения здания нет, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что обрушение потолка произошло в детском саду Читы. Это произошло прямо в игровой комнате, где дети проводят большую часть времени. В результате ЧП никто не пострадал.