https://static.news.ru/photo/55c8a558-2ca8-11ea-9599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина по подозрению в убийстве покупателя магазина в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в областном управлении СК РФ.

1 января после полуночи 30-летний житель Аркадака купил в круглосуточном магазине минеральную воду и стал беседовать с продавцом. Подозреваемый стал проявлять агрессию к покупателю и ранил его ножом, после чего скрылся, по данным следствия.

Сообщается, что продавец вызвала «скорую», но по пути в больницу пострадавший скончался от потери крови.

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