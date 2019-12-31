В Саратовской области задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина по подозрению в убийстве покупателя магазина в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в областном управлении СК РФ.
1 января после полуночи 30-летний житель Аркадака купил в круглосуточном магазине минеральную воду и стал беседовать с продавцом. Подозреваемый стал проявлять агрессию к покупателю и ранил его ножом, после чего скрылся, по данным следствия.
Сообщается, что продавец вызвала «скорую», но по пути в больницу пострадавший скончался от потери крови.
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