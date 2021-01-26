Поисковики и полиция обвинили друг друга в гибели пропавшего пенсионера

https://static.news.ru/photo/6124e8d2-5fea-11eb-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» Тульской области обвинили местных полицейских в бездействии, которое стоило жизни 70-летнему пенсионеру. Заблудившийся в лесу мужчина замёрз, не дождавшись помощи.

Трагедия произошла в ночь на 24 января в посёлке Бегичевский Богородицкого района.

Вместо того, чтобы оперативно отработать вызов, прибывшие сотрудники правоохранительных органов забрали в отделение обратившегося к ним по телефону соседа и первого из волонтёров, приехавшего на место ЧП. Лишь спустя несколько часов полицейские вернулись в район поисков, где уже работали добровольцы. Вскоре пенсионер был найден. При этом его тело было ещё тёплым, сообщили поисковики.

Скорее всего, из-за проблем со зрением он свернул с тропинки, не смог найти дорогу в темноте, выбился из сил, замёрз и погиб. <...> Нам очень жаль, что мы не успели, нам очень жаль, что сотрудники полиции отнеслись к поиску пропавшего не с должным профессионализмом, — сказано на странице волонтёрского штаба в соцсети «ВКонтакте».

В региональном управлении МВД, в свою очередь, версию событий изложили иначе. Там подтвердили, что заявителя и добровольца доставили в отделение полиции. Однако мотивировали такое решение правоохранителей тем, что сосед был не вполне трезв, а пояснения обоих «имели противоречивый и несвязный характер».

Кроме того, в полиции утверждают, что мужчины не сразу обратились в полицию, потратив длительное время на самостоятельные поиски.

Труп разыскиваемого мужчины обнаружен в 200 метрах от дома. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила за несколько часов до обращения граждан в правоохранительные органы. Причина смерти не связана с переохлаждением, а относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, — цитирует заявление регионального главка МВД РИА Новости.

Там также подчеркнули, что всё время, пока двое мужчин находились в отделении полиции, оперативный дежурный «принял все необходимые меры для розыска пропавшего, в том числе ориентировал на поиск оперативные службы района».

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