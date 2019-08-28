https://static.news.ru/photo/1d3a4adc-c986-11e9-bd06-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM/ Novosibirsk Region/Global Look Press

Стала известна компания-подрядчик обвалившегося в Новосибирске двухэтажного здания. По данным портала госзакупок , контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту был заключён с ООО «Красноярская ремонтно-строительная компания» (КРСК). Как выяснил News.ru, фирма является довольно проблемной и не в первый раз участвует в скандалах.

За последние три года ей было предъявлено восемь исков на общую сумму 206 млн рублей. Самые серьёзные претензии к «КРСК» возникли совсем недавно. 3 апреля 2019 года зарегистрировано заявление о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда от ПАО «Юнипро» с суммой притязаний почти 118 млн рублей.

Сомнительную славу компании принёс инцидент, произошедший в ноябре 2018 года. Тогда работники фирмы, чтобы отчитаться о благоустройстве нового жилого дома, позаимствовали скамейки и детские качели в соседнем дворе. Возмущённые жильцы сняли их действия на видео, которое вызвало громкий скандал.

Об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания по адресу: Ударная, 1/1а стало известно утром 28 августа. Площадь обрушения здания составила 350 кв. м. Всего в результате происшествия погибли трое человек. По данным пресс-службы МЧС, среди пострадавших числится один человек. По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Ранее News.ru писал, что владельцем обвалившегося в Новосибирске здания является «Сибирская генерирующая компания». Она входит в АО «СУЭК», которое фигурирует в уголовном деле экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.