https://static.news.ru/photo/c4773e54-5586-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Школьник из Омска стал жертвой хулиганов. Они изрезали его ножом рядом с учебным заведением. Инцидент произошёл в мае 2019 года, но стражи порядка завели уголовное дело только в феврале 2020 года.

14-летнему подростку рассекли руку до кости и повредили кистевую артерию. За 15 минут пока медики оказывали ему помощь, ребёнок потерял почти два литра крови. Рану ему пришлось зашивать под общим наркозом, а на руку наложили гипс.

Стражи порядка установили личность двух нападавших, однако уголовное дело не возбудили. Пострадавший ребёнок стал получать на телефон многочисленные угрозы. У него развивалась затяжная депрессия, также медики диагностировали у него нейропатию локтевого нерва.

Мать ребёнка рассказала изданию Om1.ru, что изначально полиция не нашла в действиях нападавших даже признаков причинение лёгкого вреда здоровья. Повторная экспертиза подтвердила вред здоровью средней тяжести, но и после этого уголовное дело отказались возбудить.

Только по ходатайству главы Следственного комитета по Омской области, уже 5 февраля уголовное дело в итоге было возбуждено. На этой неделе сына наконец признали потерпевшим, — рассказала женщина.

Спустя девять месяцев после инцидента подросток так и не восстановился. Он до сих пор проходит лечение во врачебно-физкультурном диспансере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Челябинске в драке умер 17-летний подросток. Его исполосовала группа пьяных мужчин, которая приставала к девушкам. Погибший вместе с другом вступился за них и получил удар ножом.