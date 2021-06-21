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Происшествия

Подросток погиб при нападении медведя на туристов под Красноярском

06:12, 22 июня 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Подросток погиб в результате нападения медведя на группу туристов в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

Инцидент произошёл на озере Медвежье в национальном парке «Ергаки» на юге региона. Информация о нападении поступила спасателям рано утром 22 июня от полицейских.

В результате нападения медведя на туристическую группу из 13 человек пострадал и погиб ребёнок 16 лет, — сообщил представитель главка регионального МЧС.

Кроме того, ещё один человек получил травмы.

По имеющимся данным, на месте происшествия находятся спасатели ПСП «Горный». Они выводят с маршрута травмированного туриста и оставшуюся группу.

Также сообщается, что на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа регионального главка ГСУСК. Проводится проверка происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что медведь сбежал из гольф-клуба в Мытищах.

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