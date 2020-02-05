https://static.news.ru/photo/15f0cb30-4815-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга объяснил, как 15-летнему подростку удалось избежать уголовной ответственности за склонение к оральному сексу 13-летней девочки и шантаж.

Собеседник «Невских новостей» рассказал , что уроженца Узбекистана допросили в присутствии отца после обращения мамы девочки, которую он шантажировал.

Женщина обратилась к полицейским после того, как услышала телефонный разговор дочки и поняла, что какой-то парень требует от её дочери интимной близости и предлагает оральный секс. Правоохранители по горячим следам сразу же разыскали парня и устроили ему допрос, на котором присутствовал отец несовершеннолетнего.

Выяснилось, что девочка познакомилась с ним в одной из социальных сетей и сама выслала ему фотографии, на которых позировала обнажённой. Какое-то время подростки общались, но потом поссорились. Юноша разозлился и начал угрожать 13-летней петербурженке, что опубликует её интимные фото, если откажется с ним переспать.

Источник издания в полиции пояснил, что уроженца Узбекистана к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» (133 УК РФ), привлечь нельзя. Дело в том, что парню только 15 лет, а по этой статье ответственность наступает только с 16 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье проститутка ударила ножом полицейского, после того, как он обратился к ней за услугами.