Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга объяснил, как 15-летнему подростку удалось избежать уголовной ответственности за склонение к оральному сексу 13-летней девочки и шантаж.
Собеседник «Невских новостей»
Женщина обратилась к полицейским после того, как услышала телефонный разговор дочки и поняла, что какой-то парень требует от её дочери интимной близости и предлагает оральный секс. Правоохранители по горячим следам сразу же разыскали парня и устроили ему допрос, на котором присутствовал отец несовершеннолетнего.
Выяснилось, что девочка познакомилась с ним в одной из социальных сетей и сама выслала ему фотографии, на которых позировала обнажённой. Какое-то время подростки общались, но потом поссорились. Юноша разозлился и начал угрожать 13-летней петербурженке, что опубликует её интимные фото, если откажется с ним переспать.
Источник издания в полиции пояснил, что уроженца Узбекистана к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» (133 УК РФ), привлечь нельзя. Дело в том, что парню только 15 лет, а по этой статье ответственность наступает только с 16 лет.
Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье проститутка ударила ножом полицейского, после того, как он обратился к ней за услугами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен