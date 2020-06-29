В S7 рассказали подробности экстренной посадки самолёта в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/4176513e-ba12-11ea-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технические специалисты выясняют причины технического сбоя у пассажирского самолёта авиакомпании S7, который совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что при выполнении рейса №2121 Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик падения оборотов двигателя № 1, это левый двигатель авиалайнера.

Экипаж воздушного судна провел все необходимые в таком случае процедуры и благополучно совершил посадку в аэропорту Платов, — цитирует RNS в заявлении компании.

Вместе с тем, из формулировок в разъяснении перевозчика непонятно, было ли срабатывание датчика ложным, либо двигатель действительно отказал.

В S7 уточнили, что пассажиров обратного рейса в Москву было решено переоформить на новый рейс вылетом в 16:10.

осковское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России и Южная транспортная прокуратура начали проверки обстоятельств инцидента.

По данным прокуратуры, рейс выполнялся на судне Airbus А-320.

Как писал NEWS.ru, обошлось без пострадавших. Помощь врачей никому не потребовалась.