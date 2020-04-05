Подозреваемый в расстреле пяти человек объяснил убийства самообороной

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МЧС сообщило о пожаре в ангаре на улице Дубравной в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

В 21:47 поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на улице Дубравная. Горит металлический ангар, площадь возгорания уточняется. Предварительно пострадавших нет, — сообщили в МЧС. На данный момент спасателям удалось...