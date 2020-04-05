Подозреваемый в расстреле пяти человек объяснил убийства самообороной

https://static.news.ru/photo/74b58784-777a-11ea-bfa0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подозреваемый в убийстве пяти человек в поселке Елатьма под Рязанью признался в том, что стрелял в людей. Он объяснил свой поступок необходимой самообороной.
В Рязанской области заключён под стражу подозреваемый в убийстве пяти человек. В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвёл выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной. Следователям предстоит установить объективные обстоятельства совершённого преступления, для чего проводятся следственные действия, — приводит сообщение пресс-службы Следственного комитета России РИА Новости.
Уточняется, что следствие назначило судебные экспертизы, допрашивает свидетелей и очевидцев инцидента.
Как сообщал NEWS.ru ранее, житель Рязанской области 1988 года рождения, подозревается в убийстве из охотничьего ружья пяти человек. Отмечается, что подозреваемый сделал замечание группе людей, которые шумели под его окнами. Затем между ними произошла словесная перепалка. Мужчина взял ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в четырёх молодых людей и девушку. Все они умерли от полученных ранений.