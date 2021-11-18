Подозреваемый в педофилии депутат от КПРФ арестован во Владивостоке

Следственный комитет по Приморскому краю сообщил об аресте депутата от КПРФ Артёма Самсонова, подозреваемого в педофилии. Суд избрал представителю заксобрания меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится на сайте регионального СК.

По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении ведомства.

В отношении депутата расследуется уголовное дело по статье о действиях сексуального характера. Следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего 11-летнего ребёнка, очные ставки и опознание. Назначены судебные экспертизы.

По версии следствия, подозреваемый на территории базы отдыха во Владивостоке демонстрировал ребёнку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении.

Ранее сообщалось, что задержанному по обвинению в педофилии депутату приморского заксобрания от КПРФ Артёму Самсонову вызвали скорую помощь в зал суда, где ему избирали меру пресечения. Политика подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего два года назад во время отдыха в палаточном лагере.