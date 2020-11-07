Подозреваемый в двойном убийстве в Подмосковье объявлен в розыск

https://static.news.ru/photo/635ebdf4-21aa-11eb-ae73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поздно вечером 7 ноября в частном доме в Подмосковье были убиты две женщины, маленькая девочка получила ранения. Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск.

Отмечается, что погибшими были преподаватель Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова и её мать. Следствие предполагает, что виновником является мигрант из ближнего зарубежья, работавший у них в доме.

Подозреваемый в убийстве двух женщин и тяжёлом ранении шестилетней девочки объявлен в розыск. Им оказался гражданин Таджикистана Усманов Жасуржон Абдукаримович 1994 года рождения. По предварительной информации, мужчина работал в доме у убитых, — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Девочка госпитализирована с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Сообщается, что она смогла рассказать о произошедшем. По её словам, преступник искал в доме ценности.

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