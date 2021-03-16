Подожжённый собственной матерью мальчик умер в больнице

https://static.news.ru/photo/fe598b76-86e1-11eb-aa88-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла собственная мать, умер в больнице Курской области. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался, — говорится в сообщении региональных властей.

Ранее сообщалось, что в Курской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство собственного сына. Женщина облила своего 8-летнего ребёнка горючим веществом и подожгла.

Трагедия произошла 15 марта. Во время ссоры во дворе собственного дома женщина облила сына горючим и подожгла. Мальчик был доставлен в местную больницу, откуда его перевезли в областную больницу Курска и прооперировали. В ближайшее время предполагалось отправить пострадавшего самолётом санавиации в Нижний Новгород.

Мать мальчика задержана и заключена под стражу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутске злоумышленник схватил девятилетнюю девочку на улице и затащил её в свою квартиру. Школьницу спас звонок матери.