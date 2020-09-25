Поддержавший белорусов вице-мэр Ялты объяснил скандальное видео

https://static.news.ru/photo/70905d08-ff3a-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Загорцев Фото: yalta.rk.gov.ru

Уволенный из-за поддержки протестующих белорусов вице-мэр Ялты Михаил Загорцев прокомментировал своё отстранение от должности. Он назвал ситуацию с видео искусственно «раздутой» и объяснил, что записывал обращение на эмоциях.

Это обращение было в августе, и оно было не в сети, а персонально нескольким людям разослано. И в Белоруссии оно не фигурировало. Люди, к которым я обращался, я их знал и знаю, как настоящих офицеров. Ну и там всё было на эмоциях, — рассказал он «Подъёму».

Он пояснил, что эту ситуацию использовали некоторые люди, которым ,невыгодно его нахождение в Ялте. В подтверждение своих слов он отметил, что обращение появилось в Сети в тот же день, когда стало известно о его назначении.

Это было обращение эмоциональное очень, потому что, когда интернет отключен, а тебе сбрасывают фотографию избитых и раненых людей, детей, любой нормальный человек так бы отреагировал, — резюмировал он.

Михаил Загорцев был назначен на пост вице-мэра Ялты 21 сентября, 25 сентября он был уволен.

В августе, незадолго до своего назначения, чиновник записал открытое видеообращение, в котором посоветовал россиянам не вмешиваться в дела соседней страны и поддержал протестующих белорусов. Он также призвал чиновников и силовиков в Белоруссии перейти на сторону народа. Заммэра добавил, что гордится своими детьми, которые в первый же день пошли на баррикады, писал NEWS.ru.