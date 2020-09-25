Заместителя мэра Ялты уволили из-за поддержки протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8e042cec-ff13-11ea-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Загорцев Фото: yalta.rk.gov.ru

Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после его высказываний о поддержке протестов в Белоруссии. Об этом сообщил градоначальник Иван Имгрунт.

По его словам, заявления чиновника несовместимы с должностью заместителя.

Решение принято в связи с тем, что выяснилось про его интервью, о котором на момент приёма в администрацию было неизвестно, — цитирует РИА Новости мэра Ялты.

В августе, незадолго до своего назначения, Михаил Загорцев записал открытое видеообращение, в котором посоветовал россиянам не вмешиваться в дела соседней страны и поддержал протестующих белорусов. Он также призвал чиновников и силовиков в Белоруссии перейти на сторону народа. Заммэра добавил, что гордится своими детьми, которые в первый же день пошли на баррикады.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил посла республики в Испании Павла Пустового от должности после того, как он заявил о необходимости устроить пересчёт результатов голосования на минувших президентских выборах. Также Пустовой сообщил о необходимости провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал жестокость силовиков, издевался над задержанными и угрожал близким участников акций протеста.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%, писал NEWS.ru.