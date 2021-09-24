Под Волгоградом убили главу регионального отдела Роспотребнадзора

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Кулаков был убит 22-летним жителем Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта. Нападавший сам вызвал бригаду скорой помощи на место происшествия. Сейчас он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть мужчины наступила в результате травмы грудной клетки, а также ушиба сердца, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее стало известно, что Виктор Мирский, подозреваемый в убийстве трёх человек из курдской семьи и подрыве полицейского участка в Лисках Воронежской области, планировал убить всех курдов на похоронах своих жертв. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.