https://static.news.ru/photo/e2585aae-3153-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: gunp.odessa/facebook.com

31-летний мужчина позвал в гости 29-летнего приятеля, чтобы отметить с ним Рождество в Ивановском районе Одесской области. Во время пиршества между ними возникла ссора. Разозлившийся хозяин скинул своего гостя в заброшенный семиметровый колодец. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Конфликт произошёл в ночь на 7 января. После содеянного 31-летний мужчина сам обратился в полицию и рассказал о случившемся. Он объяснил своё поведение обидой на гостя. По словам хозяина, приятель начал нецензурно его ругать и оскорблять.

Украинские полицейские рассказали, что 29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и отправили в больницу. Но спасти молодого человека не удалось, через несколько часов он умер от полученной черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника тут же задержали, а его действия квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение. В Уголовном кодексе Украины указано, что статья предусматривает наказание от семи до 10 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, ранее сын депутата Днепровского горсовета Украины Виктора Ярового избил собственного ребёнка, которого приехал поздравить с Новым годом.