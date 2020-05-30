Под Красноярском мужчина избивал шестилетнего ребёнка проводом от телефона

https://static.news.ru/photo/f831deca-a261-11ea-9019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего ребёнка в городе Дудинка Красноярского края.

По версии следствия, с декабря 2019 года по 24 мая 2019 года злоумышленник регулярно избивал шестилетнего сына своей сожительницы проводом от телефона. От ударов на теле у ребёнка были кровоподтёки и ссадины. Мать знала об избиениях, но ничего не предпринимала.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Ребёнок изъят из семьи, сообщает пресс-служба СК РФ

NEWS.ru писал, что в Москве шестилетняя девочка рассказала медикам, что её вместе с братом избивают родители. Пострадавших детей госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в Подмосковье избили беременную продавщицу. Инцидент произошёл из-за расхождения в 27 рублей реальной стоимости товара и указанной на этикетке.