После избиения победительницы шоу «Пацанки» завели уголовное дело

В Москве после избиения победительницы второго сезона шоу «Пацанки» Татьяны Буровой завели уголовное дело. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у девушки были зафиксированы многочисленные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб грудного отдела позвоночника.

Инцидент произошёл ночью 12 июня в центре столицы на улице Миусской. По словам самой пострадавшей, её избил неизвестный. После нападения 26-летняя уроженка Воронежа обратилась за помощью в городскую поликлинику № 62.

В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.

Татьяна Бурая стала победительницей популярного реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» в 2017 году.

Ранее сообщалось, что ведущую телешоу «Ревизорро» и звезду шоу «Пацанки» Ксению Милас не стали задерживать и отпустили из полиции под обязательство о явке. В отношении неё возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью во время бытового конфликта в столичном районе Южное Бутово. По предварительным данным, Милас повздорила с одной из участниц на вечеринке у диджея Яны Бородиной и ударила её ножом.