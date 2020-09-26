По факту убийства полицейского в Лондоне арестован мужчина

https://static.news.ru/photo/2aec9fac-00c8-11eb-a998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huebner via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

В британском городе Норидж арестован мужчина по подозрению в поставке огнестрельного оружия, следует из сообщения полиции, расследующей убийство сержанта Мэтта Ратаны.

Соответствующую информацию представило издание Independent в Twitter.

Man arrested over murder of police officer in London https://t.co/Jh6OgYjHfe — The Independent (@Independent) September 27, 2020

По данным Скотланд-Ярда, мужчина был задержан в ночь на 27 сентября. Он находится под стражей в полицейском участке южного Лондона.

Как уточняется, полицейские пока не смогли провести допрос по факту убийства сержанта.

Ранее NEWS.ru писал, что Павла Суркова, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, арестовали на два месяца. Фигуранта заключили под стражу до 24 ноября 2020 года.

Следственные органы настаивали на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что до этого Суркова неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления разной степени тяжести.