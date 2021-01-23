Пираты захватили в плен экипаж грузового судна в Гвинейском заливе

https://static.news.ru/photo/b1476c8e-5dbc-11eb-9452-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com

Пираты напали на грузовое судно MOZART, шедшее под флагом Либерии в Гвинейском заливе, один из членов экипажа убит.

По данным компании Dryad Global, специализирующейся на безопасности мореплавания, в плен попали 15 моряков.

#breaking MV Mozart confirmed 15 #kidnapped & crew member killed. Reports of citadel penetrated. An exceptional incident in both its severity & as furthest offshore incident recorded in #WestAfrica updates: https://t.co/LGndc6rcl7 #piracy — Dryad Global (@GlobalDryad) January 23, 2021

Нападение произошло 20 января в 181 км от города Сан-Томе, но стало известно о нём только сейчас. Гражданство похищенных и убитого членов экипажа не уточняется. Дополнительной информации о нападавших также нет.

Как писал NEWS.ru, 8 января посольство РФ в Бенине сообщило об освобождении в Гвинейском заливе четырёх моряков, в том числе россиянина. Они были похищены с судна AGISILAOS 30 ноября, когда неизвестные злоумышленники атаковали судно MV AGISILAOS под флагом Маршалловых Островов. Экипаж пытался совершить манёвры, чтобы не допустить посадки на борт злоумышленников.