Похищенного пиратами россиянина освободили в Гвинейском заливе

https://static.news.ru/photo/9e620082-51c0-11eb-8403-fa163e074e61_660.jpg Фото: vesselfinder.com

Посольство РФ в Бенине сообщило об освобождении в Гвинейском заливе четырёх моряков, в том числе россиянина. Они были похищены с судна AGISILAOS.

7 января сего года были освобождены моряки с танкера MV AGISILAOS, захваченные в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России, — заявили в дипмиссии.

Моряки находятся в медицинском учреждении в нигерийской Абудже для проведения медицинского освидетельствования.

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30 ноября неизвестные злоумышленники атаковали судно MV AGISILAOS под флагом Маршалловых Островов. Экипаж пытался совершить манёвры, чтобы не допустить посадки на борт злоумышленников.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Equasis,управляющей компанией судна является Capital Ship Management Corp из греческого Пирея, а владельцем — Polarwind Maritime SA. Танкер был построен и начал эксплуатироваться с 2006 года. По данным портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, танкер отправился из Пуант-Нуара Республики Конго в морской порт Ломе (Западная Африка, Того) и сейчас находится там на якорной стоянке.

Как писал NEWS.ru, 5 декабря пираты атаковали в Гвинейском заливе корабль для перевозки химикатов. Он шёл под флагом Мальты. Гвинейский залив в настоящее время является одним из самых опасных районов для судоходства.