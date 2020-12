Пираты в Гвинейском заливе атаковали корабль для перевозки химикатов

По данным мониторингового портала Dryad Global, специализирующегося на безопасности судоходства, несколько злоумышленников смогли подняться на борт грузового судна, когда оно находилось примерно в 220 морских милях к югу от крупнейшего города Нигерии Лагоса. Пираты всё ещё находятся на корабле и пытаются добраться до экипажа, который смог укрыться в одном из отсеков судна.

Это уже четвёртое нападение на New Ranger. Ранее атаки совершались в июне и сентябре 2011 года и в январе 2015 года.