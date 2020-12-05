Пираты в Гвинейском заливе атаковали корабль для перевозки химикатов

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Судно для перевозки химикатов New Ranger, шедшее под флагом Мальты, атаковали пираты в Гвинейском заливе у побережья Нигерии.

По данным мониторингового портала Dryad Global, специализирующегося на безопасности судоходства, несколько злоумышленников смогли подняться на борт грузового судна, когда оно находилось примерно в 220 морских милях к югу от крупнейшего города Нигерии Лагоса. Пираты всё ещё находятся на корабле и пытаются добраться до экипажа, который смог укрыться в одном из отсеков судна.

Это уже четвёртое нападение на New Ranger. Ранее атаки совершались в июне и сентябре 2011 года и в январе 2015 года.

Гвинейский залив в настоящее время является одним из самых опасных районов для судоходства. Как передавал NEWS.ru, 30 ноября в заливе подвергся нападению пиратов танкер с нефтепродуктами MV AGISILAOS. Злоумышленники захватили четырёх членов экипажа. Среди них граждане России, Румынии и Филиппин.