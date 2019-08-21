https://static.news.ru/photo/c4d689ea-c418-11e9-bcff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Dietrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Посольство Российской Федерации в Камеруне проверяет информацию о захвате пиратами судна для перевозки грузов Victory C.

Данных о россиянах на борту балкера нет, — сообщили в дипломатическом ведомстве.

По предварительной информации, балкер Victory C шёл под флагом Либерии и принадлежит Греции. Пираты разграбили судно и взяли в плен моряков.

В посольстве также отметили, что судовладельцу грузового Marmalaita, которое принадлежит датской компании «Ультрабалк», удалось договориться о доставке еды и медикаментов для похищенных российских моряков. Сейчас идут переговоры о возможном выкупе россиян. По предварительным данным, переговоры могут продлиться до двух недель.

Размер возможного выкупа не разглашается в интересах дела, — сообщает посольство РФ

Ранее удалось выяснить местонахождение российских моряков — по данным дипломатов, граждан РФ перевезли в Нигерию. Грузовое судно Marmalaita было захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты, писал News.ru.