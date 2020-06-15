Пилот рухнувшего в Северное море истребителя ВВС США погиб

https://static.news.ru/photo/f5d5624a-af32-11ea-9451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mcs Dylan Lavin/U.S. Navy/Global Look Press

Поисковая группа обнаружила останки пилота американского истребителя F-15 Eagle, который 15 июня разбился у побережья Великобритании.

С тяжёлым сердцем я подтверждаю потерю лётчика. Тело пилота обнаружено и опознано, — заявил командир 48-го истребительного полка американских ВВС на странице подразделения в Facebook.

Авиакатастрофа произошла в Северном море рядом с мысом Фламборо-Хед. Американский истребитель с одним пилотом на борту выполнял учебный полёт. Первыми об инциденте сообщили британцы — сотрудники береговой охраны Соединённого Королевства обнаружили обломки самолёта.

Как писал NEWS.ru, ни американские, ни британские ВВС не сообщили подробностей трагедии.