https://static.news.ru/photo/cbabada6-c1aa-11e9-9684-fa163e074e61_660.jpg Фото: AlexeyMartyishkin/Global Look Press

Легкомоторный самолёт Як-52 совершил жёсткую посадку рядом с населённым пунктом Подстепки Самарской области. В результате происшествия погиб пилот.

По данным источников в экстренных службах, инцидент произошёл из-за возгорания воздушного судна. Кроме пилота на борту самолёта находился ещё один человек.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что небольшой самолёт Cessna 303 с тремя людьми на борту рухнул на жилой дом около американского города Покипси.