Легкомоторный самолёт Як-52 совершил жёсткую посадку рядом с населённым пунктом Подстепки Самарской области. В результате происшествия погиб пилот.
По данным источников в экстренных службах, инцидент произошёл из-за возгорания воздушного судна. Кроме пилота на борту самолёта находился ещё один человек.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, передаёт
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