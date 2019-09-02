https://static.news.ru/photo/73528446-cd89-11e9-aeff-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что наводнение в Хабаровском крае достигнет своего пика 3–4 сентября в районе Комсомольска-на-Амуре.

Волна паводка достигнет пика завтра-послезавтра, — отметил Зиничев на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, которое провёл в Тулуне президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что все службы приведены в готовность, передаёт ТАСС .

Ранее Путин выразил недовольство в связи с тем, что Сбербанк не откликнулся на просьбы жителей, пострадавших от паводков в Иркутской области, по реструктуризации долгов, писал News.ru.