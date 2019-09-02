Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что наводнение в Хабаровском крае достигнет своего пика 3–4 сентября в районе Комсомольска-на-Амуре.
Волна паводка достигнет пика завтра-послезавтра, — отметил Зиничев на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, которое провёл в Тулуне президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что все службы приведены в готовность, передаёт
Ранее Путин выразил недовольство в связи с тем, что Сбербанк не откликнулся на просьбы жителей, пострадавших от паводков в Иркутской области, по реструктуризации долгов, писал News.ru.